كتلة الاتحاد الوطني تعزي برحيل الشيخ سالار الحفيد

2020/10/07 | 22:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الدكتورة جوان احسان رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني برقية تعزية بوفاة الشخصية الدينية والمعروفة في كوردستان الشيخ سالار الحفيد.

وقالت الدكتورة جوان احسان في برقيتها: عائلة المرحوم الشيخ صالار الحفيد، ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة الشيخ سالار الحفيد الشخصية الدينية والمعروفة في كوردستان وعائلة الشيخ محمود الحفيد.

واوضحت: بهذا المصاب باسمي ونيابة عن جميع رفاقي في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب اتقدم باحر التعازي الى العائلة المناضلة للراحل الشيخ سالار الحفيد، داعية الباري عز وجل ان يسكنه فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان.

PUKmedia خاص ‌

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