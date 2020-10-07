الرئاسة المشتركة تعزي برحيل الشيخ سالار الحفيد

2020/10/07 | 22:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني برقية تعزية بوفاة الشخصية البارزة في مدينة السليمانية الشيخ سالار الحفيد.

فيما يأتي نص البرقية:

بمناسبة وفاة الشيخ سالار الحفيد الشخصية البارزة لمدينة السليمانية ولعائلة الشيخ محمود الحفيد، نتقدم باحر التعازي ونعرب عن تعازينا ومواساتنا لعائلة المرحوم واعزائنا شيوخ عائلة الحفيد.

ان الشيخ سالار الحفيد كان شخصية بارزة واصلاحية ومكانته ومقامه في المسجد الكبير بمدينة السليمانية كاكان دائما لخدمة الاصىلاح والانسانية لذا فإن فقدان شخصية كالشيخ سالار الحفيد اسف كبير ونتمنى ان تكون هذه آخر الاحزان وان يسكن البارزي عز وجل المرحوم فسيح جناته.

الرئاسة المشتركة

للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia خاص ‌

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