وزير صحة الإقليم: اغلب افراد المجتمع مصابون بـ كورونا أو مشتبه بإصابتهم

2020/10/07 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد وزير صحة إقليم كردستان سامان برزنجي، الاربعاء، تسجيل محافظة السليمانية أعلى معدل وفيات جراء كورونا بالنسبىة لإقليم كردستان، مؤكدا في الوقت ذاته ان اغلب المواطنين مصابون بكورونا او مشتبه بإصابتهم بها.

وقال برزنجي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه،اليوم (7 تشرين الأول 2020)، إن "أعلى معدلات الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان هي محافظة أربيل، والسليمانية سجلت أعلى معدل وفيات جراء الإصابة بالفيروس منذ تفشيه ولغاية اليوم".

وتابع، أن "إنشاء أكبر مستشفى استراتيجي لكورونا من قبل المانيا لإقليم كردستان، وبتوصية من رئيس حكومة اقليم كردستان تقرر أن يتم تشييدها في مدينة السليمانية".

واضاف، أن "الأدوية والمعدات الصحية التي تؤمنها وزارة الصحة العراقية في بغداد لإقليم كردستان يتم توزيعها مباشرة على المحافظات من قبل مؤسسة (كيماديا) العراقية وفقاً للمعايير المتبعة، ويتم ارسلها مباشرة الى مخازن ومذاخر الأدوية والمستلزمات الطبية في تلك المحافظات".

وبين، أن "وزارة المالية وزعت ميزانية ومصاريف طوارئ كورونا على أساس واحصائيات النسب المالية المثبتة لديها وكالآتي":

السليمانية 43%

أربيل 34%

دهوك 23%

واشار الوزير إلى أن "التصريحات المغلوطة والمضللة للمواطنين والوقوف بالضد من التعليمات، وإنكار وجود كورونا عامل رئيسي لارتفاع نسبة الوفيات بهذا المرض".

ولفت إلى أن "التأخير في التوجه إلى المستشفى حتى تدهور الحالة الصحية للمصاب بكورونا يزيد من احتمالية تفاقم المخاطر، والوفيات، حيث يعد في الوقت الراهن أغلب افراد المجتمع مصابين أو يشتبه بإصابتهم، ومن السهل جدا أن تقي نفسك والشخص الذي أمامك من خلال ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة والابتعاد بمسافة قرابة مترين".





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