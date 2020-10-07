’إف بي آي’ يوجه الاتهام لخلية ’بيتلز’: ستُنقل من العراق إلى الولايات المتحدة

2020/10/07 | 22:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتجدة “إف بي آي”، الاربعاء، التهمة بشكل رسمي إلى مقاتلين في تنظيم داعش بالتورط في عمليات قتل واحتجاز رهائن. وبحسب ما نقلت رويترز، فإن “البيان الاتهامي للمقاتلين المعروفين بـ(بيتلز) وهما ألكسندر أمون والشافعي الشيخ، وأطلق عليهما هذا اللقب نظرا إلى انحدارهما من غربي لندن”. وأوردت وثيقة الاتهام أن المتشددين […]

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