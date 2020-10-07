2020/10/07 | 22:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة متلفزة:

وزير الخارجية: يؤكد استمرار التواصل مع الجانب الأميركي على مستويات عدة.

وزير الخارجية: أجرينا اتصالات مع وزراء خارجية غربيين لحث الولايات المتحدة على العودة عن قرارها الانسحاب من العراق.

وزير الخارجية: يؤكد أن هنالك قراراً بوقف الهجمات على سفارات غربية في بغداد، ويؤكد فتح تحقيق بالهجمات.

وزير الخارجية: ينفي معرفته بأي معلومات حول توصل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتفاق مع الحشد الشعبي.

وزير الخارجية: شرحنا للجانب الإيراني مخاطر انسحاب القوات الأميركية من العراق.

وزير الخارجية: أمن السفارة الأميركية في العراق يعد أمراً بالغ الحساسية خاصةً خلال فترة الانتخابات الأميركية.

وزير الخارجية: استهداف رتل أميركي على طريق مطار بغداد أمر خاطئ ويبعث رسائل خطيرة.

وزير الخارجية: يؤكد وجود تفاهمات مع الجانب الأميركي حول أعادة انتشار القوات الأميركية.

وزير الخارجية: اللجنة الفنية التي ستشكل بعد الانتخابات الأميركية هي من سيقرر توقيت الانسحاب.

وزير الخارجية: علينا تحديد مدى حاجتنا لقوات أجنبية في العراق وفق المعطيات الأمنية.

وزير الخارجية: تم الالتزام بقرار البرلمان وبدأنا حوارا حول انسحاب القوات الأجنبية ووصلنا إلى نتائج.

وزير الخارجية: المطلب الأميركي الوحيد لإبقاء التمثيل الدبلوماسي في العراق هو عدم استهداف السفارة الأميركية.

وزير الخارجية: وجهت واشنطن لنا سؤالاً حول قدرة الحكومة العراقية على منع الهجمات على البعثات الدبلوماسية.

وزير الخارجية: استهداف سليماني وأبو مهدي المهندس مسألة تأخذ مسارها القانوني.

وزير الخارجية: لم تلوح أي دولة بسحب سفارتها في حال أقفلت السفارة الأميركية في بغداد.

وزير الخارجية: أكثر من عشرين دولة عبرت عن قلقها وبشكل جدي على أمن السفارة في العراق.

وزير الخارجية: عدد من الدول أبلغت العراق بضرورة وقف الهجمات على البعثات الدبلوماسية.

وزير الخارجية: انسحاب الدبلوماسيين الأميركيين سيؤثر على تدريب وتسليح أجهزة الأمن العراقية.

وزير الخارجية: عزل العراق عن دول العالم كان خطأ واستمراره في هذا الوقت سيكون كارثياً.

وزير الخارجية: الفراغ الدبلوماسي في العراق قد يؤدي إلى فراغ أمني يستغله تنظيم الدولة أو غيره.

وزير الخارجية: المنطقة تشهد استقطاب محاور والعراق يحاول بناء علاقات جيدة مع دول الجوار.

وزير الخارجية: يجب بناء علاقات جيدة مع دول الجوار عبر مؤسسات الدولة.

وزير الخارجية: علاقتنا مع إيران جيدة ونحاول إعادة ترميم العلاقة التاريخية الجيدة مع تركيا.

وزير الخارجية: تقييم أداء الحكومة السابقة أتركه للتاريخ.

وزير الخارجية: تقييم حكومة عادل عبد المهدي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ظروف عمل تلك الحكومة.

وزير الخارجية: اتمنى إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد لكن الإجراءات التمهيدية بطيئة.

وزير الخارجية: لا أتوقع إجراء الانتخابات في موعدها بسبب عدم استكمال التحضيرات.

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