النقل تخصص قطارات إضافية لاستيعاب زخم الزائرين

2020/10/07 | 22:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء ، تخصيص قطارات حديثة اضافية تعمل على نقل المسافرين من محطة كربلاء المقدسة الى المحطة العالمية في بغداد.

وقال رئيس غرفة عمليات النقل الوكيل الاداري للوزارة سلمان صدام في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان جهد الوزارة مستمر وباستنفار عالٍ لاستيعاب الحشود المليونية التي وفدت الى كربلاء المقدسة لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

واضاف، ان مسؤولي الوزارة يشرفون بشكل ميداني على جميع محاور النقل لمعالجة اي مشكلة قد تحدث خلال اوقات التفويج العكسي وتزاحم المركبات والزائرين في قطوعات المدينة المقدسة.

واشار الى ان الوزارة خصصت قطارات اضافية لمحور بغداد كربلاء نتيجة للاعداد الكبيرة من الزائرين التي تواجدت داخل المحطة و التي تروم العودة الى بغداد بواسطة القطارات كونها توفر جانب كبير من الراحة والامان .

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