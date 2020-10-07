المالية تصدر بيانًا بشأن إطلاق رواتب الموظفين

2020/10/07 | 22:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن رواتب جميع الدوائر أطلقت (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية، المباشرة بعملية تمويل استحقاقات الرواتب المتأخرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تمت المباشرة اليوم بعملية تمويل استحقاقات الرواتب المتأخرة، حيث تم تمويل عددًا كبيرًا من الوزارات والدوائر الحكومية بالكامل، وستستمر العملية يوم الأحد مع الدوائر الأخرى، وستبذل وزارة المالية دائرة المحاسبة والمصارف كل جهدها لاستكمال إجراءات صرف رواتب دوائر الدولة والمحافظات".

وتابع، "بالإضافة إلى ذلك، أطلقت المصارف الحكومية اليوم رواتب جميع الدوائر والشركات الحكومية ذات التمويل الذاتي، ومصرفي الرافدين والرشيد سيستمرون بالدوام يوم غد وبعد غد لغرض صرف الرواتب للتمويل المركزي التي مولت اليوم".

وأضاف، "وتدعو وزارة المالية الجمهور الكريم إلى عدم الالتفات إلى الأخبار الكاذبة أو المفبركة، والاعتماد على نشرات الوزارة باعتبارها موثوقة".

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