العملية تمت بمطار بغداد .. القبض على مسؤول كبير متهم بالفساد

2020/10/07 | 22:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع ، الاربعاء، عن القاء

القبض على مسؤول كبير في اطار حملة

محاربة الفساد في مطار بغداد الدولي.

واوضح المصدر، إن "لجنة مكافحة الفساد

القت اليوم القبض بامر قضائي على سالار

محمد امين على رئيس

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