سمح لإعلامية بالدخول إلى

2020/10/07 | 22:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوقفت سلطة الطيران المدني العراقي،

الاربعاء، أحد الطيارين عن العمل حتى

إشعار آخر.

وقالت سلطة الطيران المدني في بيان تلقت

وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنه

"استناداً إلى قوانين منظمة الطيران

المدني الد

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