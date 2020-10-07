تراجع ائتمان المستهلكين بالولايات المتحدة لأول مرة في 3 أشهر

2020/10/07 | 22:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة لأول مرة في 3 أشهر بعكس التوقعات خلال أغسطس/آب الماضي، مع هبوط الائتمان المتجدد.

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