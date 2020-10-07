النقل: تخصيص قطارات اضافية لمحور (بغداد – كربلاء) لاستيعاب زخم الزائرين

2020/10/07 | 22:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية، الاربعاء، تخصيص قطارات حديثة اضافية تعمل على نقل المسافرين من محطة كربلاء المقدسة الى المحطة العالمية في بغداد.

واكد رئيس غرفة عمليات النقل الوكيل الاداري للوزارة سلمان صدام في بيان تلقته /المعلومة/، ان جهد الوزارة مستمر وباستنفار عالٍ لاستيعاب الحشود المليونية التي وفدت الى كربلاء المقدسة لاحياء ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).

واردف قائلاً ؛ ان مسؤولي الوزارة يشرفون بشكل ميداني على جميع محاور النقل لمعالجة اي مشكلة قد تحدث خلال اوقات التفويج العكسي وتزاحم المركبات والزائرين في قطوعات المدينة المقدسة.

واشار الى ان الوزارة خصصت قطارات اضافية لمحور بغداد كربلاء نتيجة للاعداد الكبيرة من الزائرين التي تواجدت داخل المحطة و التي تروم العودة الى بغداد بواسطة القطارات كونها توفر جانب كبير من الراحة والامان .



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