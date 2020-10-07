وزير الخارجية لبلاسخارت: الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لبسط أمن الخضراء والمطار

2020/10/07 | 22:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع السيّدة جينين بلاسخارت ممثلة الأمين العامّ للأمم المتحدة ورئيسة بعثة يونامي في العراق.

وبحث الجانبان مُستجدّات الأوضاع في العراق، ولاسيّما تعزيز الأمن في المناطق الحيويّة.

وأكّد السيّد الوزير أنّ الحُكُومة بذلت جُهُوداً كبيرة في سبيل بسط الأمن، ومنها المنطقة الخضراء والمطار، كما أطلعها على نتائج اللقاءات السياسيّة التي أجراها.

وعرضت السيّدة بلاسخارت أهمّ اللقاءات الأخيرة التي أجرتها مع مُختلِف الأطراف العراقيّة بما يتعلّق بتطوّرات الوضع السياسيّ والأمني.

وشدّد السيّد الوزير على أهمّية تدعيم العلاقة بين المنظمة الأمميّة والعراق، وتقديم الدعم في مجال التهيئة للانتخابات المُبكّرة.

كما بحثا أهمّ تطوّرات الأوضاع السياسيّة في المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.

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