ميسي قد يرحل مبكرًا عن برشلونة بصورة مجانية!

2020/10/07 | 22:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} يبدو أن قضية رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة سيتم فتحه مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وعدم الانتظار حتى نهاية الموسم.

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