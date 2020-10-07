ترامب.. 24 ساعة بلا أعراض كورونا

2020/10/07 | 22:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد طبيب الرئيس الأميركي، يوم الأربعاء، أن دونالد ترامب "لا يعاني من أي أعراض منذ 24 ساعة، ولم يصب بالحمى منذ 4 أيام".

وقال الطبيب شون كونلي: "الرئيس يقول هذا الصباح: (أشعر بأنني بحالة صحية جيدة)"، وذلك بعد أن ثبتت إصابته بوباء "كوفيد-19" قبل أسبوع.

وأوضح أن ترامب "لم يصب بالحمى منذ أكثر من أربعة أيام، ولم تظهر عليه أعراض منذ أكثر من 24 ساعة".

وأوضح كونلي أن التحاليل الأخيرة على عينات أخذت الاثنين، سمحت برصد أجسام مضادة لـكورونا كانت غير موجودة مساء الخميس عندما شخصت إصابته.

وحضر ترامب، يوم الثلاثاء، إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وذلك غداة خروجه من المستشفى.

وأكد مستشار الرئيس الأميركي الاقتصادي لاري كادلو لشبكة "سي إن بي سي" أن "الحكومة تعمل"، مشيرا إلى أن "الرئيس حضر إلى البيت الأبيض مساء الثلاثاء متخذا أقصى تدابير الحيطة بشأن كوفيد-19"، في وقت تتزايد الإصابات بفايروس كورونا المستجد بين مساعديه".

وظهر ترامب في مقطع مصور نُشر بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض على حسابه على تويتر، حيث قال: "لاتدعو فايروس كورونا يسيطر عليكم.



لا تخافوا منه، لدينا أفضل المعدات الطبية.



لدينا أفضل الأدوية التي تم تطويرها جميعًا مؤخرا.



وستتغلبون عليه."

وأضاف "سنعود..



سنعود إلى العمل.



سنكون في المقدمة...



لاتدعوه يسيطر على حياتكم.



اخرجوا وكونوا حذرين".

PUKmedia وكالات

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