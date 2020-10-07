متهمون باختطاف وتعذيب وقتل أجانب..نقل الـ بيتلز من العراق الى الولايات المتحدة لمحاكمتهم

2020/10/07 | 22:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتجدة "إف بي آي"، الاربعاء، التهمة بشكل رسمي إلى مقاتلين في تنظيم داعش بالتورط في عمليات قتل واحتجاز رهائن.

ونقلت رويترز، في نبأ تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (7 تشرين الاول 2020)، عن مدعين قولهم ان "البيان الاتهامي للمقاتلين المعروفين بـ(بيتلز) وهما ألكسندر أمون والشافعي الشيخ، وأطلق عليهما هذا اللقب نظرا إلى انحدارهما من غربي لندن تضمن اتهامات بالخطف والتعذيب والقتل".

وأوردت وثيقة الاتهام أن المتشددين كانا يتزعمان مجموعة "وحشية" مسؤولة من بين عملياتها احتجاز مواطنين أوروبيين وأميركيين رهائن بين 2012 و2015".

وأشارت إلى أن "العنصرين سينقلان، يوم الأربعاء، من العراق إلى الولايات المتحدة حيث سيبلغان الملاحقات الجارية بحقهما".

وخلية "البيتلز" تابعة لتنظيم داعش اشتهرت في العالم بتعذيب وقتل وقطع رؤوس رهائن أجانب.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، إن "العنصرين سيلاحقان بتهم جرائم مرتبطة باحتجاز رهائن وقتل أربعة أميركيين، فضلا عن مواطنين بريطانيين ويابانيين".

وأضاف "يشرفني أن أؤكد لكم أنهم باتوا الآن في قبضة مكتب التحقيقات الفيدرالي، وسيمثلون عما قريب في محكمة اتحادية بالمقاطعة الشرقية من فرجينيا".

واضاف، أن "الأمر يتعلق بيوم جيد وحزين في الوقت نفسه، نظرا إلى المضي قدما في محاكمة الجناة، لكنه حزين لأنه يذكر بالمآسي المرتكبة".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن "الشيخ سافر إلى سوريا عام 2012، حيث انضم في البداية إلى فرع القاعدة قبل أن ينتقل إلى داعش".

وأضافت أن "كوتي خدم كحارس لخلية الإعدام، كما أنه من المحتمل أن يكون متورطا في عمليات الإعدام، مشيرة إلى أن الاثنين يستخدمان أساليب تعذيب قاسية بما في ذلك الصدمة الكهربائية والإيهام بالغرق".

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