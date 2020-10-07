2020/10/07 | 23:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، مع رئيس بعثة يونامي في العراق جينين بلاسخارت، مستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة، فيما اكد ان الحكومة بذلت جهودا كبيرة لبسط الامن في المنطقة الخضراء والمطار.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مع جينين بلاسخارت ممثلة الأمين العامّ للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق، وبحث الجانبان مُستجدّات الأوضاع في العراق، ولاسيّما تعزيز الأمن في المناطق الحيويّة، كما بحثا أهمّ تطوّرات الأوضاع السياسيّة في المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.

وأكّد حسين، أنّ الحُكُومة بذلت جُهُوداً كبيرة في سبيل بسط الأمن، ومنها المنطقة الخضراء والمطار، كما أطلعها على نتائج اللقاءات السياسيّة التي أجراها، مشددا على أهمّية تدعيم العلاقة بين المنظمة الأمميّة والعراق، وتقديم الدعم في مجال التهيئة للانتخابات المُبكّرة.

وعرضت بلاسخارت، بحسب البيان، أهمّ اللقاءات الأخيرة التي أجرتها مع مُختلِف الأطراف العراقيّة بما يتعلّق بتطوّرات الوضع السياسيّ والأمني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية لبلاسخارت: الحكومة بذلت جهودا لتأمين الخضراء والمطار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية لبلاسخارت: الحكومة بذلت جهودا لتأمين الخضراء والمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).