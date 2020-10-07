وزير الخارجية: المنطقة تشهد ’استقطاب محاور’ وتحدثنا مع إيران عن مخاطر انسحاب واشنطن

2020/10/07 | 23:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الاربعاء، استمرار تواصل العراق مع الولايات المتحدة الاميركية على مستويات عدة. وقال حسين خلال مقابلة متلفزة تابعها “النور نيوز”، “اجرينا اتصالات مع وزراء خارجية غربيين لحث الولايات المتحدة على العودة عن قرار الانسحاب من العراق، حيث أن هنالك قراراً يقضي بوقف الهجمات على سفارات غربية في بغداد، وتم فتح تحقيق […]

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