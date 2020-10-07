الخارجية: الحُكُومة بذلت جُهُوداً كبيرة لبسط الأمن بالمنطقة الخضراء والمطار

2020/10/07 | 23:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، ان الحُكُومة بذلت جُهُوداً كبيرة لبسط الأمن بالمنطقة الخضراء والمطار.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى بممثلة الأمين العامّ للأمم المتحدة ورئيسة بعثة يونامي في العراق جينين بلاسخارت”، مبينة انه “تم بحث مُستجدّات الأوضاع في العراق، ولاسيّما تعزيز الأمن في المناطق الحيويّة، كما أطلعها على نتائج اللقاءات السياسيّة التي أجراها”.

واضاف البيان، ان “بلاسخارت عرضت أهمّ اللقاءات الأخيرة التي أجرتها مع مُختلِف الأطراف العراقيّة بما يتعلّق بتطوّرات الوضع السياسيّ والأمني”.

واكد الوزير، على “أهمّية تدعيم العلاقة بين المنظمة الأمميّة والعراق، وتقديم الدعم في مجال التهيئة للانتخابات المُبكّرة”، مشددا على ان “الحُكُومة بذلت جُهُوداً كبيرة لبسط الأمن بالمنطقة الخضراء والمطار”.

واشار البيان، الى ان “اللقاء بحث ايضا أهمّ تطوّرات الأوضاع السياسيّة في المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار”.

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