يأوي ويطعم المئات في بيته وموكبه ..

2020/10/07 | 23:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم انه ضابط برتبة عميد في احدى

المؤسسات الامنية الا انك يستحيل ان

تشعر بهذه الصفة وانت تراه يرتدي

دشداشته السوداء ويخدم في موكبه وموكب

مرقد ولدي مسلم بن عقيل عليهم السلام،

فالبساطة والاخلاق الدمثة وح

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