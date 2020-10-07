المالية تصدر بياناً جديداً بشأن رواتب الموظفين

2020/10/07 | 23:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة المالية، الاربعاء، بيانا

بشأن رواتب الموظفين، فيما دعت

المواطنين الى عدم الالتفات للاخبار

الكاذبة".

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه انه "تمت المباشرة

اليوم بعملية ت

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