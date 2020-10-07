مَن هو ولي عهد الكويت الجديد ؟

2020/10/07 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت‭- ‬الزمان‭ ‬ اختار‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬شخصية‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬هو‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬أخيه‭ ‬غير‭ ‬الشقيق‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ (‬80‭ ‬عاما‭) ‬ليتولى‭ ‬منصب‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭.‬ووافقت‭ ‬العائلة‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬الخليجية‭ ‬الغنية‭ ‬بالنفط‭ ‬على‭ ‬التسمية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يصوت‭ ‬البرلمان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ […]

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