الدنمارك تستدعي سفير إيران على خلفية طلاق ديني

2020/10/07 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوبنهاغن‭,- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استدعت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الدنماركية‭ ‬الأربعاء‭ ‬سفير‭ ‬إيران‭ ‬عقب‭ ‬انتشار‭ ‬معلومات‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬حول‭ ‬ضلوع‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬طلاق‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬ديني‭.‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الدنماركي‭ ‬ييبي‭ ‬كوفود‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نقبل‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬حال‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬سفارة‭ ‬في‭ ‬مسائل‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬الدنماركي،‭ ‬ولقيمنا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬الأساسية‮»‬‭.‬ووفق‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬دنماركية،‭ ‬أُجبرت‭ ‬عدة‭ […]

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