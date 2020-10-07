ألمانيا تهدد روسيا:العقوبات أو التوضيحات بشأن تسميم نافالني

2020/10/07 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭- ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ حذّرت‭ ‬ألمانيا‭ ‬روسيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬تجنّب‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬بحقّها‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تتعاون‭ ‬وتوضّح‭ ‬ملابسات‭ ‬عملية‭ ‬تسميم‭ ‬المعارض‭ ‬أليكسي‭ ‬نافالني‭.‬ وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الألماني‭ ‬هايكو‭ ‬ماس‭ ‬للنواب‭ ‬‮«‬ارتُكب‭ ‬انتهاك‭ ‬خطير‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬بواسطة‭ ‬مادة‭ ‬كيميائية‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬الحروب،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأمر‭ ‬كهذا‭ ‬أن‭ ‬يمر‭ ‬دون‭ ‬عواقب‮»‬‭.‬وأضاف‭ […]

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