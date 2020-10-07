السعودية تؤكد اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها القوات الحوثية

2020/10/07 | 23:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الأربعاء، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة "مفخخة" دون طيار في الأجواء اليمنية.

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