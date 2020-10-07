مناقشة جملة ملفات في لقاء جمع فؤاد حسين ببلاسخارت

2020/10/07 | 23:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين، الاربعاء، ممثلة الأمين العامّ للأمم المتحدة ورئيسة بعثة يونامي في العراق، جينين بلاسخارت.



وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقى "ناس" نسخة منه، (7 تشرين الأول 2020)، أنه "بحث الجانبان مُستجدّات الأوضاع في العراق، ولاسيّما تعزيز الأمن في المناطق الحيويّة".

وأكّد الوزير وفقا للبيان، أنّ "الحُكُومة بذلت جُهُوداً كبيرة في سبيل بسط الأمن، ومنها المنطقة الخضراء والمطار"، مضيفا، "كما أطلعها على نتائج اللقاءات السياسيّة التي أجراها".

وعرضت بلاسخارت بحسب البيان، "أهمّ اللقاءات الأخيرة التي أجرتها مع مُختلِف الأطراف العراقيّة بما يتعلّق بتطوّرات الوضع السياسيّ والأمني".

وتابع البيان، "وشدّد الوزير على أهمّية تدعيم العلاقة بين المنظمة الأمميّة والعراق، وتقديم الدعم في مجال التهيئة للانتخابات المُبكّرة".

واشار إلى أنه "الجانبين بحثا ايضاً أهمّ تطوّرات الأوضاع السياسيّة في المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار".

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