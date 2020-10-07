بالصور.. كربلاء تغص بالزائرين عشية زيارة الأربعينية

2020/10/07 | 23:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شهدت محافظة كربلاء المقدسة، مساء الاربعاء، اقبالاً كبيراً للزائرين عشية الزيارة الاربعينية للامام الحسين {عليه السلام} والتي تصادف غدا الخميس الـ20 من صفر الخير لعام ١٤٤٢ للهجرة.

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