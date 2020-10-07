سومو توضح بشأن شحنة وقودية

2020/10/07 | 23:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اصدرت شركة تسويق النفط الوطنية {سومو} بيانا توضيحيا بشأن شحنة وقودية.

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