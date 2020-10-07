الرئيس المشترك يزور عدداً من الشخصيات المعروفة في اربيل

2020/10/07 | 23:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، يرافقه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، وحاجي مصيفي وجتو صالح وفريال عبدالله وخالد شواني وحمه حمه سعيد اعضاء المجلس القيادي للاتحاد الوطني عدداً من الشخصيات المعروفة في مدينة اربيل .

في بداية جولته زار الرئيس المشترك للاتحاد الوطني منزل كريم خان برادوست، واستقبل هناك من قبل سلام كريم خان برادوست.



واعرب كريم خان خلال اللقاء عن سروره بزيارة وفد الاتحاد الوطني.

كما زار لاهور شيخ جنكي والوفد المرافق له منزل اسعد آغا شيتنه في مدينة اربيل ، واستقبل الوفد من قبل توفيق آغا وابناء اسعد آغا شيتنه.

واعرب وفد الاتحاد الوطني عن تعازيه ومواساته بوفاة الشخصية المعروفة والمناضل العتيد ابراهيم شيتنه واشار الى دور ونضال ابراهيم آغا في مسيرة الثورة من اجل الكورد وكوردستان.

وبعد ذلك قام وفد الاتحاد الوطني بزيارة منزل نهرو قصاب المناضل العتيد والممثل الاسبق للفقيد الامة الرئيس مام جلال، والذي وافته المنية قبل عدة ايام، واعرب الرئيس المشترك عن تعازيه ومواساته لعائلة المرحوم نهرو قصاب.

PUKmedia خاص ‌

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