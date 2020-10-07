بموافقة البرلمان.. تركيا تمدد عمل قواتها في العراق و سوريا الى أجل معلوم

2020/10/07 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وافق البرلمان التركي، الأربعاء، على قرار تمديد إرسال القوات المسلحة إلى سوريا والعراق لمدة عام واحد.

وأفادت وكالة "الأناضول"، في نبأ تابعه " ديجيتال ميديا ان ار تي"، (7 تشرين الأول 2020)، بأن "قرار التمديد يهدف للقضاء على الهجمات المحتملة ضد أنقرة من التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا".

وكان البرلمان قد صادق الثلاثاء على تمديد تفويض المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وعملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، عاما إضافيا.

وكانت وزارة الدفاع التركية،أعلنت أمس الثلاثاء، عن قتلها خمسة من عناصر حزب العمال الكردستاني إثر غارات شنتها مقاتلاتها داخل الأراضي العراقية.

وجاء في بيان للوزارة نشرته الوكالة التركية الرسمية أنه "جرى تحييد 5 من منظمة بي كا كا ، في منطقتي حفتانين وغارا، شمال كوردستان العراق".





واضاف البيان الصادر عن الدفاع التركية، أن تحييد العناصر الخمسة جاء جاء نتيجة غارات جوية نفذتها مقاتلات تركية".

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