2020/10/07 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 24 دقیقة

772 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن البنك الدولي، الأربعاء، أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستدفع 88 إلى 115 مليون شخص في العالم إلى فقر مدقع في 2020، فيما أشار إلى أن الوضع سيشمل عددا متزايدا من سكان المدن.

وأوضح البنك ومقره في واشنطن أن "معدل الفقر المدقع سيرتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاما".

وبحلول العام 2021 قد يصل هذا العدد إلى 150 مليون شخص يعيشون بـ 1,90 دولار في اليوم أي أقل من سعر فنجان قهوة في بلد متطور.

وأضاف البنك "التوقعات تشير من جهة أخرى إلى أن عددا متزايدا من سكان المدن سيغرق في الفقر المدقع في حين أن هذا الوضع يصيب عادة سكان المناطق الريفية".

ويستمر كورونا في حصد الأوراح في جميع أنحاء العالم، حيث تسبب بوفاة ما لا يقل عن 1,045,097 شخصا منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر.

وأصيب أكثر من 35,537,050 شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 24,570,900 منهم حتى اليوم.

ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دول عدة فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين، تضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي يعلن اخبارا محبطة للملايين.. والسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي يعلن اخبارا محبطة للملايين.. والسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).