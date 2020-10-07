شركة سومو تؤكد انها الجهة الوحيدة المخولة بتصدير النفط ومشتقاته

2020/10/07 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

اكدت شركة تسويق النفط (سومو)، انها الجهة الوحيدة والحصرية المخولة قانونيا بتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية كافة.

وذكرت الشركة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، انها تنفي وبشكل قاطع بان تكون شحنات زيت الوقود المباعة على ظهر الناقلة (La Rosal Imo:9159660) شحنات عراقية المنشأ وفي حال اصدار او تداول وثائق شحن تحمل أسم شركة تسويق النفط للشحنات المحملة من هذه الناقلة فانها تعد وثائق مزورة وتتحمل الشركات التي

تشتري المنتوج على انه منتوج عراقي المنشأ من الناقلة الانفة الذكر التبعات القانونية والمالية كافة.

واضافت، ان الخزانين العائمين (Najaf&Maroon) هما الخزانان الوحيدان التابعان لشركتها والمخصصة لتصدير منتوج زيت الوقود في الوقت الراهن وفي حال حدوث اي تغيير في الخزانات العائمة فان الشركة ستقوم بالاعلام عن ذلك في حينها .

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