انتحار طالبة حرقا في الناصرية

2020/10/07 | 23:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..افاد مصدر مطلع ، مساء اليوم الاربعاء ، بانتحار طالبة حرقا في مدينة الناصرية بسبب رسوبها في الامتحانات .وقال المصدر ان ” طالبة في الصف السادس الاعدادي تبلغ من العمر 18 عاما من سكنة مدينة الناصرية انتحرت حرقا بسبب رسوبها في الامتحانات النهائية “.ونوه الى ” نقل الجثة الى دائرة […]

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