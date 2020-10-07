وزارة النقل تستنفر.. قطارات حديثة إضافية لنقل زوار الأربعينية

2020/10/07 | 23:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، الاربعاء ، تخصيص

قطارات حديثة اضافية تعمل على نقل

المسافرين من محطة كربلاء الى المحطة

العالمية في بغداد.

وقال رئيس غرفة عمليات النقل الوكيل

الاداري للوزارة سلمان صدام في بيان

تلقت

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