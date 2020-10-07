العراق يحتل المرتبة الأولى في استيراد البضائع التركية خلال الأشهر التسعة الماضية

2020/10/07 | 23:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت قيمة الصادرات التركية إلى 6 دول

مجاورة، 10 مليارات و800 مليون دولار خلال

التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبحسب معطيات التجارة الخارجية التي

أعدتها هيئة الإحصاء التركية، بالتعاون

مع وزارة الت

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