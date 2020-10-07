منهم مقاتلون في الحشد الشعبي.. الصم تهتف قلوبهم

2020/10/07 | 23:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانوا مشتتين منسيين ينظر اليهم بنظرة

متندية، انهم عاجزون او لا يدركون، وان

كانت السنتهم وآذانهم عاجزة عن النطق

والسمع لكن قلوبهم عامرة بالحب وعقولهم

ممتلئة بحب الحسين عليه السلام، يريدون

فرصة لاثبات ذ

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