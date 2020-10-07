2020/10/07 | 23:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة اليوم الأربعاء، ليربح "داو جونز" أكثر من 530 نقطة في أكبر مكاسب يومية منذ يوليو/تموز الماضي، بعد

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