العراق‭:‬ايقاف‭ ‬مسؤول‭ ‬مالي‭ ‬جديد في‭ ‬تحقيقات‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد

2020/10/07 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء‭ ‬تعيش‭ ‬الحذر‭ ‬في‭ ‬أربعينية‭ ‬الحسين‭ ‬بعد‭ ‬قمع‭ ‬موكب‭ ‬شهداء‭ ‬تشرين‭ ‬ كربلاء‭ – ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال لا‭ ‬تزال‭ ‬كربلاء‭ ‬تعيش‭ ‬صدمة‭ ‬وهي‭ ‬تستقبل‭ ‬حشود‭ ‬زيارة‭ ‬الاربعين‭ ‬للامام‭ ‬الحسين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬عليهما‭ ‬السلام‭ ‬بعد‭ ‬اعتداء‭ ‬قوات‭ ‬ترتدي‭ ‬الزي‭ ‬العسكري‭ ‬بالهراوات‭ ‬على‭ ‬المتظاهرين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬الاربعين‭ ‬المباركة‭ ‬بموكب‭ ‬يمثل‭ ‬شهداء‭ ‬انتفاضة‭ ‬العراقيين‭ ‬السلمية‭ ‬ضد‭ […]

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