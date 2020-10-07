2020/10/07 | 23:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كربلاء تعيش الحذر في أربعينية الحسين بعد قمع موكب شهداء تشرين كربلاء – بغداد – عبدالحسين غزال لا تزال كربلاء تعيش صدمة وهي تستقبل حشود زيارة الاربعين للامام الحسين بن علي عليهما السلام بعد اعتداء قوات ترتدي الزي العسكري بالهراوات على المتظاهرين المشاركين في زيارة الاربعين المباركة بموكب يمثل شهداء انتفاضة العراقيين السلمية ضد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:ايقاف مسؤول مالي جديد في تحقيقات قضايا الفساد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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