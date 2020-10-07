هل من جديد في ملف الفساد؟

2020/10/07 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الجديد في ملف مكافحة الفساد في العراق هو انَّه ملف خرج من الاستخدام السياسي للتصفيات والمساومات والابتزاز والتحالفات والتوافقات الى حيز لا تلعب المساومات السياسية دوراً حاسماً فيه، ليس لنزاهة السياسيين اليوم، ولكن لأنَّه ليس الوقت المناسب لظهورهم بمظهر المدافعين عن فاسدين قد يلحقون بالحيتان الكبيرة الضرر أكثر من الفائدة وانَّ التخلي […]

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