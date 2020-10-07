الأوروبي يدعو لندن إلى كشف كل أوراقها وجونسون: الانسحاب قائم

2020/10/07 | 23:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭- ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ دعا‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأوروبي‭ ‬شارل‭ ‬ميشال‭ ‬بريطانيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬كشف‭ ‬كل‭ ‬أوراقها‮»‬‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬علاقاتها‭ ‬التجارية‭ ‬المستقبلية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعد‭ ‬بريكست،‭ ‬العالقة‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‭.‬ وقال‭ ‬ميشال‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬‮«‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يفضل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بأي‭ ‬ثمن‭.‬حان‭ ‬الوقت‭ […]

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