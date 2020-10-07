لأول مرة منذ مغادرة المستشفى.. ترامب يدخل المكتب البيضاوي

2020/10/07 | 23:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم دونالد ترامب أن الرئيس الأميركي يقوم بالعمل، الأربعاء، من المكتب البيضوي، بعد ستة أيام على ثبوت إصابته بكوفيد-19.

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