وزارة التربية تحدد 24 من الشهر الحالي موعداً لانطلاق امتحانات (الدور الثاني) للسادس الاعدادي

2020/10/07 | 23:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وزارة التربية عن تحدد الرابع والعشرين من تشرين الاول الحالي موعداً لانطلاق الامتحانات العامة (الدور الثاني) للسادس الاعدادي بفروعه [ العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي ) ، الادبي ] للعام الدراسي (٢٠١٩-٢٠٢٠) (( للدراسة العربية والكردية والتركمانية والدراسة الاجنبية )) .

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