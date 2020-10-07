الشرطة يعلن قائمته النهائية للدوري الممتاز

2020/10/07 | 23:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفَ فريق الشرطة، عن قائمته النهائية التي ستشارك في الدوري العراقي الممتاز، والمقرر انطلاق منافساته في 25 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

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