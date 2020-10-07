التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس اعدادي

2020/10/07 | 23:59 - المصدر: السومرية نيوز

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حددت وزارة التربية، الاربعاء، موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي، فيما نشرت جدول الامتحانات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "تم تحديد الـ24 من تشرين الاول الحالي، موعداً لانطلاق الامتحانات العامة (الدور الثاني) للسادس الاعدادي بفروعه ( العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي ) ، الادبي ) للعام الدراسي (٢٠١٩-٢٠٢٠)".

واضافت ان "ذلك يشمل الدراسة العربية والكردية والتركمانية والدراسة الاجنبية".

ونشرت الوزارة جدول الامتحانات:

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