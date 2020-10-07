وزارة خدمية عراقية تعلن نبأ يهم زوار الأربعينية

2020/10/07 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة النقل، الاربعاء ، تخصيص قطارات حديثة اضافية تعمل على نقل المسافرين من محطة كربلاء الى المحطة العالمية في بغداد.

وقال رئيس غرفة عمليات النقل الوكيل الاداري للوزارة سلمان صدام في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (7 تشرين الاول 2020) ان جهد الوزارة مستمر وباستنفار عال لاستيعاب الحشود المليونية التي وفدت الى كربلاء لاحياء مراسم الاربعينية .

واضاف، ان "مسؤولي الوزارة يشرفون بشكل ميداني على جميع محاور النقل لمعالجة اي مشكلة قد تحدث خلال اوقات التفويج العكسي وتزاحم المركبات والزائرين في قطوعات المدينة المقدسة".

واشار الى ان الوزارة خصصت قطارات اضافية لمحور بغداد كربلاء نتيجة للاعداد الكبيرة من الزائرين التي تواجدت داخل المحطة و التي تروم العودة الى بغداد بواسطة القطارات كونها توفر جانب كبير من الراحة والامان، بحسب رئيس غرفة عمليات النقل .

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