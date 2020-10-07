نصفها مع العراق.. تركيا تعلن قيمة صادراتها الخارجية مع 6 دول مجاورة

2020/10/07 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بلغت قيمة الصادرات التركية إلى 6 دول مجاورة، 10 مليارات و800 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وبحسب معطيات التجارة الخارجية التي أعدتها هيئة الإحصاء التركية، بالتعاون مع وزارة التجارة، والتي نشرت اليوم (7 تشرين الأول 2020)، وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" فقد "بلغت قيمة الصادرات التركية إلى العراق، إيران، اليونان، جورجيا، سوريا وبلغاريا، 10 مليارات و802 مليون دولار منذ مطلع 2020 وحتى نهاية أيلول الماضي".

واضافت، "وسجلت صادرات تركيا للبلدان المذكورة تراجعا بواقع مليار و600 مليون دولار، حيث بلغت الصادرات في نفس الفترة من العام الماضي، 12 مليارا و441 مليون دولار".

وتابعت، "واحتل العراق المركز الأول في استيراد الصادرات التركية، بـ5 مليارات و15 مليونا و967 ألف دولار، تلته بلغاريا بمليار و738 مليون و643 ألف دولار واليونان بمليار و241 مليون و788 ألف دولار".

واشارت إلى أن "سوريا احتلت المركز الأخير بـ670 مليون و985 ألف دولار، وفق ذات المعطيات".

وبينت، "واحتلت منتجات المواد الكيميائية المركز الأول كأكثر مواد صدّرتها تركيا، خلال التسعة الأشهر الاولى من العام الجاري، إلى الدول الست المذكورة، بقيمة مالية بلغت مليار و769 مليون و 94 ألف دولار".

ولفتت، إلى أنه "واحتلت منتجات الحبوب والبقول والبذور المركز الثاني بقيمة مليار و295 مليون و930 ألف دولار، فيما احتلت منتجات الأثاث المركز الثالث بقيمة 984 مليونا و677 ألف دولار".

وأوضحت المعطيات، أن "إجمالي قيمة الصادرات التركية إلى العالم خلال تسعة أشهر، بلغ 118 مليارا و355 مليون دولار".

واختتمت "وخلال آب الماضي، بلغت قيمة الصادرات التركية الإجمالية، 12 مليارا و464 مليون دولار، فيما بلغ حجم الواردات إلى تركيا خلال نفس الشهر، 18 مليارا و742 مليون دولار".

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