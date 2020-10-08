بالوثيقة.. موعد وجدول امتحانات الدور الثاني للسادس اعدادي

2020/10/08 | 00:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي، فيما نشرت جدول الامتحانات.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه انه “تم تحديد الـ 24 من تشرين الاول الحالي، موعداً لانطلاق الامتحانات العامة (الدور الثاني) للسادس الاعدادي بفروعه ( العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي ) ، الادبي ) للعام الدراسي (٢٠١٩-٢٠٢٠)”.

واضافت ان “ذلك يشمل الدراسة العربية والكردية والتركمانية والدراسة الاجنبية”.

ونشرت الوزارة جدول الامتحانات:

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