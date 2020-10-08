التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس الإعدادي

2020/10/08 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

حددت وزارة التربية، الرابع والعشرين من الشهر الحالي موعدا لانطلاق امتحانات الدور الثاني للسادس الاعدادي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، انها حددت الرابع والعشرين من تشرين الاول الحالي موعداً لانطلاق الامتحانات العامة (الدور الثاني) للسادس الاعدادي بفروعه العلمي ( الاحيائي ، التطبيقي ) ، الادبي، للعام الدراسي (٢٠١٩-٢٠٢٠) للدراسة العربية والكردية والتركمانية والدراسة الاجنبية .

يشار الى ان وزارة التربية اعلنت في وقت سابق من اليوم الاربعاء، نتائج امتحانات الدور الاول للسادس الاعدادي بفروعه كافة.

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