بغداد وواشنطن تبحثان قرار

2020/10/08 | 00:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية فؤاد حسين مع سفير

الولايات المتحدة الأميركيّة في بغداد

ماثيو تولر.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت

وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان حسين

"بحث موضوع القرار المبدئي بسحب السفارة

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