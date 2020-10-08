التربية تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس اعدادي (جدول)

2020/10/08 | 00:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية، الاربعاء، الرابع

والعشرين من الشهر الحالي، موعداً

لانطلاق الامتحانات العامة "الدور

الثاني".

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، (7 تشرين الاول 2020)،

إن "تم تح

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