الاتحاد الأوروبي بصدد رفع العراق من قائمة الدول عالية الخطورة بمجال غسيل الأموال

2020/10/08 | 00:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن سفير الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ خطوات لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية الخطورة.وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، تطلّع العراق لتفعيل العلاقات الثنائيّة مع دول الاتحاد الأوروبي في ضوء اتفاقيّة الشراكة والتعاون، بحسب بيان للوزارة اليوم …

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